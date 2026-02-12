Die Aktion «Verliebt in Speyer» bringt am Wochenende Herzmotive und kleine Gesten in die Innenstadt. Was Besucher erwartet.

Speyer (dpa/lrs) – Die Stadt Speyer steht am kommenden Wochenende ganz im Zeichen der Liebe. Mit der Aktion «Verliebt in Speyer» lädt die Domstadt am Rhein dazu ein, den Valentinstag im Zentrum zu erleben. Ziel sei es, ein gemeinschaftliches Erlebnis zu schaffen, «nicht nur für Paare, sondern für alle, die den Tag der Liebe auf ihre eigene Weise feiern möchten», wie die Stadt mitteilte.

Dazu gehört etwa das kostenlose Verteilen von Herzbrezeln am 13. Februar, wie die Stadt mitteilte. In der Maximilianstraße wird zudem ein öffentlich zugänglicher Fotospot mit Herzmotiv eingerichtet. Zahlreiche Geschäfte und Gastronomiebetriebe beteiligen sich mit eigenen Aktionen zum Valentinstag.

«Speyer ist eine Stadt, in der man sich begegnet, Zeit miteinander teilt und sich willkommen fühlt», sagte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. Die Aktion bringe das Gefühl rund um den Valentinstag ganz bewusst ins Stadtzentrum. «So entsteht Raum für kleine Gesten, gemeinsame Momente und echte Begegnungen.»

Hinter der Aktion steht eine gemeinschaftliche Initiative der Stadt, der Leistungsgemeinschaft «Das Herz Speyers e. V.» sowie lokaler Einzelhändlerinnen, Einzelhändler und Gastronomiebetriebe. Sie wurde 2025 erstmals ins Leben gerufen und soll die Innenstadt beleben sowie den lokalen Handel und die Gastronomie stärken.