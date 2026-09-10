Wolken, Sonne und nächtlicher Nebel sind für die kommenden Tage vorhergesagt. Nass werden könnte es am Sonntag.

Offenbach (dpa/lrs) – Erst ist es neblig und wolkig, dann kommt zunehmend die Sonne heraus: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für Rheinland-Pfalz und das Saarland ruhiges Herbstwetter vorher. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 19 Grad in Hochlagen und 21 bis 24 Grad in tiefen Lagen. In der Nacht auf Freitag sinken die Werte auf 11 bis 5 Grad.

Heiter und trocken ist das Wetter auch am Freitag, später ziehen von Nordwesten Wolken auf, aus denen es aber nur selten regnet. Es wird 21 bis 25 Grad warm, in Hochlagen bis maximal 18 Grad. Die Tiefstwerte in der Nacht zu Samstag betragen laut DWD 12 bis 8 Grad.

Meist heiter und trocken geht es am Samstag weiter – morgens ist es örtlich neblig. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 27 Grad, in den höchsten Lagen bei 20 Grad. Der Sonntag beginnt im Süden gering bewölkt, im Nordwesten bereits dichter bewölkt. Dort regnet es auch. Die Temperaturen steigen auf maximal 22 bis 27 Grad, im höheren Bergland auf maximal 20 Grad.