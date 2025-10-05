Stürmischer Herbststart in der Westpfalz: Die Polizei musste 16 Mal ausrücken, meist wegen umgestürzter Bäume – verletzt wurde niemand.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Die erste Herbstwetterlage der Saison mit Regen und Wind hat die Polizeidienststellen in der Westpfalz beschäftigt. Wie die Polizei mitteilte, kam es am Samstag bis in die frühen Abendstunden in der Region insgesamt zu 16 witterungsbedingten Einsätzen. Sie seien aber ausnahmslos glimpflich verlaufen, hieß es.

Vor allem umgestürzte Bäume und Schilder sorgten demnach für Verkehrsstörungen. Sie seien allesamt schnell behoben worden, so die Polizei. In Callbach (Landkreis Bad Kreuznach) beschädigten den Angaben zufolge herabfallende Dachziegel ein abgestelltes Auto. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden im voraussichtlich fünfstelligen Bereich. Auf der Autobahn 62 nahe Quirnbach (Landkreis Kusel) verlor ein Verkehrsteilnehmer bei Aquaplaning die Kontrolle über seinen Pkw und stieß gegen die Leitplanke.

In allen der Polizei bekannten Fällen blieb es laut der Mitteilung bei Sachschäden. Personen seien glücklicherweise nicht verletzt worden. Die Schadenshöhe aller Ereignisse schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 25.000 Euro.