Herbstliches Wetter – kaum Sonne und viel Regen erwartet

Wolken und Regen bestimmen das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit milden Temperaturen und wenig Sonne zum Wochenstart.

Offenbach (dpa/lrs) – Viele Wolken, Regen und milde Temperaturen: Das Wetter zeigt sich in den kommenden Tagen in Rheinland-Pfalz und im Saarland eher herbstlich als winterlich. Am Sonntag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) dazu Höchsttemperaturen zwischen 8 und 11 Grad, in den Hochlagen um 6 Grad. In der Nacht bleibt der Himmel bedeckt und es regnet zeitweise. DIe Tiefsttemperaturen liegen zwischen 8 und 5 Grad, in den höchsten Lagen um 4 Grad.

Die neue Woche startet dann ebenfalls stark bewölkt und nass. Die Höchsttemperaturen bleiben mit Werten zwischen 11 und 15 Grad mild. In Hochlagen erwartet der DWD um 9 Grad. Auch der Dienstag zeigt sich stark bewölkt und vor allem im Norden mit Regen. In Richtung Süden dürfte es laut Wetterdienst dann trockener werden. Die Höchsttemperaturen liegen bei 11 bis 14 Grad, in Hochlagen um 9 Grad.