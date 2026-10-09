Barweiler (dpa/lrs) – Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich auf herbstliche Temperaturen und wenig Sonne einstellen. Am Mittag setzt Regen ein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen liegen zwischen 11 und 14 Grad. Es weht ein frischer Wind, der im Bergland böig und stürmisch werden kann. In der Nacht auf Samstag kühlt es auf 7 bis 10 Grad ab, in höheren Lagen liegen die Werte nur um die 5 Grad.

Am Samstag ziehen die Regenwolken laut DWD Richtung Süden ab. Es bleibt bewölkt, gibt aber nur selten Schauer. Mit Temperaturen zwischen 13 und 17 Grad wird es etwas wärmer, bleibt aber weiter windig. In der Nacht zum Sonntag kann es gelegentlich regnen, der Tag selbst bleibt aber meist trocken bei 12 bis 17 Grad.