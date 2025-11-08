Herbst zeigt sich von seiner grauen Seite

Trocken, aber trüb startet das Wochenende in der Region. Erst am Sonntag fällt den Prognosen zufolge etwas Regen. Es bleibt mild.

Offenbach (dpa/lrs) – Das Herbstwetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird am Samstag von Nebel und Hochnebel bestimmt. In manchen Regionen bleibt es bis zum Abend neblig-trüb, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

Abseits des Nebels ziehen demnach im Tagesverlauf Wolken auf, es bleibt aber trocken. Über örtliche Auflockerungen können sich die Menschen am ehesten in der Eifel und im Hunsrück freuen. Die Höchstwerte erreichen den Prognosen zufolge 5 bis 10 Grad, es weht ein schwacher Wind aus Süd bis Südwest.

In der Nacht zum Sonntag kann aus bewölktem Himmel zeitweise etwas Regen oder Sprühregen fallen, wie der DWD weiter mitteilte. Die Temperaturen sinken auf 7 bis 3 Grad ab.

Am Sonntag bleibt es laut der Vorhersage bedeckt und teils neblig-trüb. Dazu kommt Regen oder Sprühregen, der am Nachmittag in Richtung Osten abzieht. Die Temperaturen liegen laut DWD bei 6 bis 11 Grad.