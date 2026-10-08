Die Temperaturen sinken teils auf 4 Grad, Regen und Wind bestimmen das Geschehen. Wie sich das Herbstwetter in den nächsten Tagen entwickelt.

Offenbach (dpa/lrs) – Schauer, Windböen, Temperaturrückgang: Der Herbst hat Rheinland-Pfalz und das Saarland in den nächsten Tagen voll im Griff. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ziehen heute immer wieder Schauer und kurze Gewitter über die beiden Bundesländer. Es ist spürbar kälter als in den vergangenen Tagen. Die Temperaturen erreichen höchstens 13 bis 17 Grad und im Bergland 11 Grad. Dazu gibt es teils kräftige Windböen.

Auch am Freitag ist erneut mit Regen zu rechnen. Die Temperaturen erreichen höchstens noch 11 bis 15 Grad, in den Bergen 9 Grad. Nachts gehen die Temperaturen in höheren Lagen auf 5 Grad zurück.

Am Samstag und Sonntag ist es vielerorts bewölkt, es bleibt aber meist niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 12 und 18 Grad. In der Nacht zum Montag fallen die Temperaturen in den Mittelgebirgen auf 4 Grad.