Henriksen tadelt Bankdrücker Weiper: Nicht gut trainiert

U21-Nationalspieler Nelson Weiper sitzt beim 0:1 von Mainz 05 gegen Craiova 90 Minuten auf der Bank, obwohl beim Bundesligisten offensiv wenig zusammenläuft. Der Trainer liefert die Erklärung.

Craiova (dpa) – Trainer Bo Henriksen vom FSV Mainz 05 hat U21-Nationalspieler Nelson Weiper für seine Trainingsleistungen deutlich kritisiert. «Bei Mainz 05 ist es sehr, sehr wichtig, dass man gut trainiert – mit Power, mit Energie und dass man das zeigt jeden Tag. Und er hat das nicht gemacht und deswegen hat er nicht gespielt», sagte Henriksen nach dem enttäuschenden 0:1 in der Ligaphase der Conference League beim rumänischen Club Universitatea Craiova.

Henriksen beorderte im Europapokal fünf neue Spieler in die Startelf im Vergleich zum 1:1 am vergangenen Bundesliga-Spieltag gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Weiper aber gehörte nicht zu den Profis, die von Beginn an ran durften. Stattdessen saß der Angreifer 90 Minuten lang auf der Ersatzbank.

Henriksen über Rotation: «Vielleicht ein bisschen zu viel»

Henriksen übte nach der Niederlage in Rumänien Selbstkritik. «Das war vielleicht ein bisschen zu viel», sagte er über die fünf Wechsel und fügte hinzu: «Das muss ich auf meine Schultern nehmen.»

Gegen Craiova kassierten die Rheinhessen nach einer vor allem offensiv erschreckend schwachen Leistung die erste Niederlage in der Ligaphase nach zuvor drei Siegen. Der FSV gehört aber nach wie vor zur Spitzengruppe der Conference League und ist mit Platz fünf weiter auf Kurs Achtelfinale.