Helferin in Mainz bestohlen

Mainz (dpa/lrs) – Eine Ersthelferin ist in der Neujahrsnacht beklaut worden, während sie sich um eine verletzte Frau gekümmert hat. Die 16-Jährige habe ihre Handtasche abgestellt, um der Frau zu helfen, wie die Polizei Mainz mitteilte. Die Frau sei zuvor umgeknickt. Als die Rettungskräfte eintrafen, um die Verletzte zu versorgen, habe die 16-Jährige festgestellt, dass ihre Handtasche nicht mehr da sei.

Ein Zeuge habe gesehen, wie ein Mann die Handtasche an sich genommen und mit der Beute geprahlt habe, so die Polizei weiter. In der Tasche habe sich auch das Portemonnaie der 16-Jährigen mit Geld, Ausweisdokumenten und der Kreditkarte befunden.