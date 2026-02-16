Hunderttausende Besucher, mehr als 9.000 Teilnehmer - mit dem Rosenmontagszug erreicht die Fastnacht in Mainz ihren absoluten Höhepunkt.

Mainz (dpa/lrs) – Das närrische Highlight steht an: Um 11.11 Uhr startet an diesem Montag der Rosenmontagszug in Mainz. Es ist die 122. Ausgabe des närrischen Lindwurms, mit dabei sind diesmal nach Angaben des veranstaltenden Mainzer Carneval-Vereins (MCV) mehr als 9.200 Teilnehmer. Insgesamt 121 Nummern gehen an den Start, darunter 63 Musikgruppen mit knapp 2.000 Musikern. Hinzu kommt die in Mainz allseits bekannte Zug-Ente zum Abschluss.

Auf den elf Motivwagen bekommen unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) oder auch US-Präsident Donald Trump ihr Fett weg. Erwartet werden an Rosenmontag in Mainz rund 600.000 Besucherinnen und Besucher.

Für die Sicherheit sorgen sollen unter anderem Waffenverbotszonen sowie Glasverbotszonen an Feier-Hotspots. Zwei Kilometer an Sperrgittern werden extra für den Tag aufgestellt. Knapp 500 Rettungskräfte – größtenteils Ehrenamtliche – werden im Einsatz sein, die Polizei wird über den ganzen Tag verteilt mit etwa 1.100 Beamtinnen und Beamten vor Ort sein.

Anders als im vergangenen Jahr, als der Rosenmontag in den März fiel und es sonnig und frühlingshaft warm war, dürften diesmal warme Kostüme gefragt sei. Es sagt sich nasskaltes Wetter an.