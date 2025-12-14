Heizöl-Betrüger bringen 53-Jährige um 2.000 Euro

Für eine Heizöl-Bestellung überweist eine Frau Geld - doch das Öl wird nie geliefert. Laut Polizei nutzen Betrüger die Heizsaison.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Von falschen Heizölverkäufern ist eine 53-Jährige in Ludwigshafen um rund 2.000 Euro betrogen worden. Die Frau hatte im Internet Heizöl in dem Wert bestellt und das Geld anschließend überwiesen, wie die Polizei mitteilte. Eine Lieferung folgte jedoch nicht. «Viele Betrüger nutzen die Heizsaison aus, um mit unrealistisch niedrigen Preisen für Heizöl zu locken», so die Polizei in der Mitteilung. Verbraucher sollen demnach bei extrem günstigen Angeboten wachsam sein.