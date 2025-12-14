Heiteres Wetter zum Wochenstart in Rheinland-Pfalz

Nach trüben Wintertagen lockert das Wetter in Rheinland-Pfalz und Saarland ab Montag auf - und es wird sonnig.

Mainz (dpa/lrs) – Zunächst noch viele Wolken und Nebel am Wochenende, dann endlich wieder mehr Sonne. Nach neblig-trübem Winterwetter können sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ab Beginn der neuen Woche über heiteres Wetter freuen.

Heute bleibt es demnach noch grau, vereinzelt gibt es etwas Regen. Die Nacht zum Montag wird frostig und neblig. Teils sind den Experten zufolge Sichtweiten unter 150 Metern möglich. Am Montag löst sich der Nebel auf, anfangs gibt es noch viele Wolken. Im Laufe des Tages lockert das Wetter dann aber auf – und es wird sonnig bei bis zu zehn Grad.

Dem DWD zufolge hält das heitere Wetter noch ein wenig an – am Dienstag ziehen erst im Tagesverlauf dichtere Wolken auf, die Temperaturen können bis zu elf Grad erreichen. Der Mittwoch wird heiter bis wolkig bei maximal neun Grad.