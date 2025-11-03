Nach einem wolkigen Wochenstart lockt die Sonne: Wie sich das Wetter laut Prognose in den nächsten Tagen entwickelt.

Mainz (dpa/lrs) – Zum Start in die neue Woche können sich Menschen in Rheinland und im Saarland auf trockene Tage und Sonne freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, gibt es zwar heute zwischen dichten Wolken nur gelegentlich sonnige Abschnitte und vereinzelt Regen.

Am Dienstag setzt sich jedoch die Sonne durch mit milden Temperaturen zwischen 13 und 15 Grad. Am Mittwoch erhöht sich die Temperatur noch einmal auf 14 bis 17 Grad, Wolken und Sonne wechseln sich ab. Auch am Donnerstag soll es laut Prognose heiter und trocken bleiben bei etwa gleichbleibenden Höchsttemperaturen.