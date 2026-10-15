Am Pizzaautomaten erwischt
Heißhunger wird betrunkenem Autofahrer zum Verhängnis
Polizei Symbolbild
Obwohl er sich einem Atemalkoholtest verweigerte, gab der 27-Jährige seinen Alkoholkonsum zu. (Symbolbild)
Robert Michael. DPA

Eine Polizeistreife entdeckt vor einem Pizzaautomaten einen Mann, der verdächtig unsicher auf den Beinen steht. Weil er mit dem Auto gefahren ist, greifen die Beamten ein.

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Ottersheim (dpa/lrs) – Wenn die Fahrt zum Pizzaautomaten mit einer Strafanzeige endet: Die Polizei hat im Landkreis Germersheim einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Wie die Beamten mitteilten, entdeckten sie den 27-Jährigen in der Nacht zu Donnerstag in Ottersheim, als dieser taumelnd aus seinem Auto stieg. Er habe sich an einem dort aufgestellten Pizzaautomaten bedienen wollen, hieß es.

Einen Atemalkoholtest habe der Mann bei der anschließenden Kontrolle zwar verweigert, aber zugegeben, Weinschorle und Bier getrunken zu haben. Für den 27-Jährigen war die Fahrt damit beendet: Er sei auf die Dienststelle mitgenommen worden, wo er eine Blutprobe habe abgeben müssen, so die Polizei. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

© dpa-infocom, dpa:261015-930-842755/1

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