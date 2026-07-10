Am Wochenende werden erneut Temperaturen bis zu 36 Grad im Saarland und der Vorderpfalz erwartet. Gewitter soll es erst am Montag geben.

Barweiler (dpa/lrs) – Das Wochenende wird sonnig und warm. Bereits am Freitag steigen die Temperaturen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland über die 30 Grad. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet, zeigt sich die Sonne und es bleibt trocken bei 28 bis 34 Grad.

In der Nacht zu Samstag kühlt es laut DWD ab auf 13 bis 18 Grad. Tagsüber werden im Saarland und in der Vorderpfalz bis zu 36 Grad erwartet, sonst bis 29 und 34 Grad. Diese Temperaturen halten sich, laut DWD, auch am Sonntag. Erste Hitzegewitter soll es frühestens am Montagnachmittag geben.