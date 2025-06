Wer am Wochenende ein schönes Plätzchen im Schatten kennt, ist klar im Vorteil. Die Temperaturen steigen laut der Vorhersage bis auf 34 Grad. Die Wetteraussichten im Detail.

Barweile (dpa/lrs) – Das Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird heiß. Am Freitag ist es laut der Vorhersage zunächst stark bewölkt, immer wieder regnet es leicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Nachmittags ziehen die Regenwolken ab. Die Temperaturen liegen zwischen 23 und 27 Grad, in höheren Lagen um die 20 Grad. Dazu kommt, laut dem DWD, ein mäßiger bis böiger Wind.

Die Temperaturen steigen am Samstag auf 25 bis 32 Grad. Es wird sonnig, nur hin und wieder gibt es nach den Angaben einzelne Wolken und mäßigen Wind. In der Nacht zum Sonntag kühlt es deutlich ab auf 19 bis 15 Grad, in Tälern der Mittelgebirge bis 12 Grad. Teils kann es auch nebelig werden.

Der Sonntag wird laut dem DWD ebenso sonnig wie der Samstag, dabei steigen die Temperaturen nochmal auf 29 bis 34 Grad bei mäßigem Wind. Auch am Montag bleibt es trocken bei Temperaturen über 30 Grad.