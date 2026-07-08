Hitzewelle
Heiße Tage und kaum Wolken in Sicht
Wetter in Trier
Abkühlung wird in Rheinland-Pfalz und im Saarland auch in den nächsten Tagen nötig sein. (Archivbild)
Harald Tittel. DPA

Trocken und sonnig bleibt es in den kommenden Tagen, die Temperaturen erreichen Spitzenwerte. Was der Wetterdienst für die Region vorhersagt.

Mainz (dpa/lrs) – In den nächsten Tagen bleibt es in Rheinland-Pfalz und im Saarland trocken und die Temperaturen steigen bis 36 Grad. Heute kann es noch teils wolkig sein, nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts bleibt es aber trocken bei Temperaturen zwischen 25 und 31 Grad.

Ab Donnerstag wird es sonnig bei Höchstwerten zwischen 26 und 32 Grad. Auch am Freitag und Samstag dominiert Sonne bei Höchsttemperaturen bis 34 beziehungsweise 36 Grad, in den Nächten kühlt es auf 20 bis 13 Grad ab.

© dpa-infocom, dpa:260708-930-350820/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten