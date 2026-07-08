Trocken und sonnig bleibt es in den kommenden Tagen, die Temperaturen erreichen Spitzenwerte. Was der Wetterdienst für die Region vorhersagt.

Mainz (dpa/lrs) – In den nächsten Tagen bleibt es in Rheinland-Pfalz und im Saarland trocken und die Temperaturen steigen bis 36 Grad. Heute kann es noch teils wolkig sein, nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts bleibt es aber trocken bei Temperaturen zwischen 25 und 31 Grad.

Ab Donnerstag wird es sonnig bei Höchstwerten zwischen 26 und 32 Grad. Auch am Freitag und Samstag dominiert Sonne bei Höchsttemperaturen bis 34 beziehungsweise 36 Grad, in den Nächten kühlt es auf 20 bis 13 Grad ab.