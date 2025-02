Heimpleite für Drittligist Wehen Wiesbaden

Die Hessen verlieren das Spiel gegen Rot-Weiss Essen und den Anschluss an die Spitzengruppe der 3. Liga.

Wiesbaden (dpa/lhe) – Für den SV Wehen Wiesbaden rückt der Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga in immer weitere Ferne. Die Hessen unterlagen vor heimischer Kulisse gegen Rot-Weiss Essen mit 1:3 (1:0) und rutschten in der Tabelle der 3. Liga auf Rang neun ab.

Tarik Gözüsirin (45. Minute) brachte die Hessen kurz vor der Pause in Führung. Doch nach dem Wechsel drehten Ahmet Arslan (49.), Tobias Kraulich (62.) und Julian Eitschberger (71.) mit ihren Treffern die Partie zugunsten der Gäste, die als Tabellen-16. tief im Abstiegskampf stecken.

Eine Woche nach der unglücklichen 1:2-Niederlage im Spitzenspiel bei Energie Cottbus lieferte Wehen Wiesbaden eine schwache Leistung ab. Das Team von Trainer Nils Döring konnte sich kaum einmal gefährlich in Szene setzen und offenbarte bei den Gegentoren erhebliche Defensivschwächen.