In einem Fußballverein soll ein Mann seit 2019 mehrmals Frauen und Mädchen beim Umziehen gefilmt haben. Was haben die Ermittler bisher zur Verbreitung der Aufnahmen herausgefunden?

Frankenthal (dpa/lrs) – Immer wieder soll er Frauen und Mädchen heimlich in der Umkleide eines Fußballvereins gefilmt haben: Die Staatsanwaltschaft ermittelt bei dem Fall aus dem Landkreis Bad Dürkheim weiter gegen einen 64 Jahre alten Verdächtigen. Aktuellen Erkenntnissen zufolge sind die Bilder und Videos nicht im Internet gelandet, wie ein Sprecher der Behörde auf Anfrage mitteilte. Auch dazu laufen die Ermittlungen demnach aber noch.

Nach bisherigem Ermittlungsstand soll der Verdächtige aus einem Versteck heraus fotografiert und gefilmt haben. Vereinzelt soll er die Kamera im Vorhinein positioniert haben. «Die Aufnahmen zeigen den Umkleidebereich sowie die Duschen von außen», hieß es. Sie sollen im Jahr 2019 begonnen haben.

Wohl auch Minderjährige betroffen

Aktuell werden demnach noch die sichergestellten Datenträger ausgewertet und mögliche Betroffene identifiziert. Unter denen, die auf den Aufnahmen zu sehen sind, sind ersten Erkenntnissen zufolge wohl auch Minderjährige. Genauere Angaben machte die Staatsanwaltschaft nicht, um die Betroffenen zu schützen.

Die Ermittler hatten zuvor schon mitgeteilt, dass der Mann selbst Mitglied in dem Verein war. Er sei aber kein Trainer gewesen, präzisierten sie nun.