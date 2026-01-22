Pflegeheimbewohner in Rheinland-Pfalz zahlen im ersten Jahr durchschnittlich 3.222 Euro monatlich selbst – deutlich mehr als noch vor einem Jahr. Wie sich die Kosten im Bundesvergleich entwickeln.

Berlin/Mainz (dpa) – Der von Pflegeheimbewohnerinnen und -bewohnern zu zahlende Eigenanteil ist auch in Rheinland-Pfalz weiter gestiegen. Zum 1. Januar mussten durchschnittlich 3.222 Euro pro Monat im ersten Jahr gezahlt werden, wie eine Auswertung des Verbandes der Ersatzkassen ergab, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Das waren 171 Euro pro Monat mehr als zum 1. Juli vergangenen Jahres – und sogar 219 Euro monatlich mehr als zu Jahresbeginn 2025.

In den Summen ist zum einen der Eigenanteil für die reine Pflege und Betreuung enthalten, denn die Pflegeversicherung trägt nur einen Teil der Kosten. Für Bewohnerinnen und Bewohner im Heim kommen zudem Zahlungen für Unterkunft und Verpflegung, Investitionen in den Einrichtungen und Umlagen für Ausbildungskosten hinzu.

Große Unterschiede zwischen den Bundesländern

Im Bundesschnitt belief sich der von den Bewohnerinnen und Bewohnern selbst zu zahlende Anteil zum 1. Januar im ersten Jahr im Heim auf 3.245 Euro pro Monat. Die Unterschiede sind regional groß. Im Ländervergleich am teuersten war die Pflege im ersten Jahr im Heim zum 1. Januar in Bremen mit im Schnitt 3.637 Euro im Monat. Am niedrigsten war die monatliche Belastung im ersten Jahr im Heim in Sachsen-Anhalt mit 2.720 Euro.

Bei den Gesamtbelastungen kommt es auf die Aufenthaltsdauer im Heim an. Denn danach richten sich Entlastungszuschläge, die Pflegebedürftige von den Pflegekassen bekommen. Der Eigenanteil für die reine Pflege wird damit im ersten Jahr im Heim um 15 Prozent gedrückt, im zweiten um 30 Prozent, im dritten um 50 Prozent und ab dem vierten Jahr um 75 Prozent.

Mit dem höchsten Zuschlag ab dem vierten Jahr stieg die Zahlung aus eigener Tasche zum Jahresbeginn Rheinland-Pfalz im Schnitt auf 2.200 Euro, das waren 144 Euro mehr als im Bundesdurchschnitt und 110 Euro mehr als Anfang vergangenen Jahres in Rheinland-Pfalz.