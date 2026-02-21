CDU-Parteitag
Mechthild Heil und Johannes Steiniger bleiben Teil des CDU-Bundesvorstands. Die CDU Rheinland-Pfalz sieht darin eine starke Verankerung auf Bundesebene.

Mainz/Berlin (dpa/lrs) – Die rheinland-pfälzischen Bundestagsabgeordneten Mechthild Heil und Johannes Steiniger sind erneut in den Bundesvorstand der CDU Deutschlands gewählt worden. Beim Parteitag in Stuttgart erreichte Steiniger, der Generalsekretär der CDU Rheinland-Pfalz ist, 82,7 Prozent der Stimmen, wie die CDU Rheinland-Pfalz mitteilte. Heil wurde mit 82,2 Prozent in ihrem Amt bestätigt.

«Mit diesem Ergebnis werden beide auch weiterhin die rheinland-pfälzische Perspektive im Bundesvorstand einbringen», teilte die Partei mit. Das Ergebnis unterstreiche erneut die starke Verankerung der CDU Rheinland-Pfalz auf Bundesebene.

