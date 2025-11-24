Heidel verlässt wegen Notfalls Mainzer Mitgliederversammlung

Sportvorstand Christian Heidel soll bei der Mitgliederversammlung des FSV Mainz 05 über die sportliche Krise sprechen. Doch aus privaten Gründen fällt sein Vortrag aus.

Mainz (dpa) – Wegen eines familiären Notfalls hat Sportvorstand Christian Heidel die Mitgliederversammlung des FSV Mainz 05 vorzeitig verlassen. Das bestätigte eine Sprecherin des Fußball-Bundesligisten, zuvor hatte die «Allgemeine Zeitung» darüber berichtet.

Damit entfiel der geplante Bericht des Sportvorstands über die sportliche Lage der Mainzer. Der Vortrag solle den Mitgliedern schriftlich nachgereicht werden, teilte der Club mit. Die Mainzer belegen nach einem schwachen Saisonstart nur den vorletzten Tabellenplatz.