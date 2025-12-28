Heidel: Abstiegskampf als «reizvolle Herausforderung»

Christian Heidel ist mit einer Unterbrechung seit mehr als 30 Jahren bei Mainz 05 in der Verantwortung. Von der überaus prekären Situation will er sich nicht verrückt machen lassen.

Mainz (dpa/lrs) – Sportvorstand Christian Heidel sieht den Abstiegskampf von Bundesliga-Schlusslicht FSV Mainz 05 auch als «eine reizvolle Herausforderung». Er wünsche sich eine Situation wie diese jetzt nicht wirklich, sagte der 62-Jährige in einem Interview der «Bild am Sonntag», aber: «Das sage ich auch unseren Leuten immer so. Jetzt sind wir da drin und jetzt ist es unsere Aufgabe, da gemeinsam wieder rauszukommen.»

Jahresauftakt bei Urs Fischers Ex-Verein

Die Rheinessen haben mit nur acht Punkten aus 15 Spielen sechs Zähler Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz und treten zum Jahresauftakt am 10. Januar bei Union Berlin, dem Ex-Club des neuen FSV-Trainers Urs Fischer, an.

«Eine Garantie gibt's dafür nicht», sagte Heidel zum Klassenverbleib. «Aber wir sind in 35 Jahren nur einmal abgestiegen, haben jetzt wieder mal eine große Aufgabe vor uns. Und ich bin überzeugt, dass wir das wieder packen können, weil es innerhalb der Mannschaft und im Verein stimmt.»

Über Rücktritt «nicht eine Sekunde nachgedacht»

Über einen Rücktritt im Falle eines Abstiegs hat Heidel nach eigener Aussage «noch nicht eine Sekunde nachgedacht». Der langjährige Manager sieht sich aber in fünf Jahren «mit Sicherheit nicht mehr im heutigen Job bei Mainz 05, völlig ausgeschlossen». Bis dahin sei es Zeit, den Staffelstab zu übergeben, das sei sein ganz klares Ziel.

Heidel begann 1992 im Vorstand der Mainzer, gilt als Entdecker der späteren Startrainer Jürgen Klopp und Thomas Tuchel. 2016 wechselte er für knapp drei Jahre zum FC Schalke 04, kehrte dann 2020 zu den Nullfünfern zurück.