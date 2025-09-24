Eine Tankstellen-Mitarbeiterin steht im Rangierbereich eines Lastwagens. Sie wird vom Heck erfasst und schwer verletzt. Was ist passiert?

Rennerod (dpa/lrs) – Eine 54-Jährige ist von einem rangierenden Lastwagen in Rennerod (Westerwaldkreis) touchiert und schwer verletzt worden. Nach derzeitigen Kenntnissen rangierte der 40 Jahre alte Fahrer am Morgen mit seinem Lastwagen, um das Tankstellengelände im Ortsteil Emmerichenhain zu verlassen, wie die Polizei mitteilte. Dabei habe der Fahrer die 54-jährige Mitarbeiterin der Tankstelle übersehen.

Die Frau habe im Rangierbereich des Lastwagens gestanden. Sie sei vom Heck des Fahrzeugs im Oberkörperbereich getroffen worden. Sie musste laut Polizei ins Krankenhaus gebracht werden.