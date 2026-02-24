Das Unternehmen Leifheit aus Nassau steht für Bügelbretter, Wäscheständer und viele andere Haushaltshelfer. Weil die Nachfrage stockt, muss das Management gegensteuern.

Nassau (dpa/lrs) – Die Konsumflaute bei Verbrauchern macht dem Haushaltswarenanbieter Leifheit zu schaffen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr verbuchte das Unternehmen mit Sitz in Nassau wegen dieser Entwicklung weniger Umsatz und Ergebnis. Als Konsequenz brachte der Leifheit-Konzern zum Jahresbeginn ein Maßnahmenpaket auf den Weg, um die Kosten zu senken und profitabler zu werden, wie es in einer Mitteilung hieß.

Der Umsatz lag 2025 nach vorläufigen Berechnungen bei 232,6 Millionen Euro. Im Jahr zuvor hatte der Haushaltswarenanbieter noch Erlöse in Höhe von 259,2 Millionen Euro erzielt. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) ging den Angaben zufolge von 12,1 Millionen auf 10 Millionen Euro zurück.

Die Leifheit-Gruppe beschäftigt rund 1.000 Mitarbeitende in 14 eigenen Standorten und Niederlassungen.