Am Montag brennt ein Haus in der Südwestpfalz. Bei den Löscharbeiten wird eine Leiche gefunden. Nun wurde die Identität ermittelt.

Wilgartswiesen (dpa/lrs) – Nach einem Hausbrand in Wilgartswiesen (Landkreis Südwestpfalz) ist die bei den Löscharbeiten gefundene Leiche identifiziert worden. Es handele sich um die alleinige Bewohnerin des Hauses, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Zweibrücken mit.

Die Leiche wurde laut Polizei am Mittwoch obduziert. Dem vorläufigen Obduktionsbericht nach starb die Frau bei dem Brand am Montag an einer Rauchvergiftung, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft mitteilte. Die Frau habe alleine in dem Einfamilienhaus gelebt. Wie es zu dem Brand kam, sei noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.