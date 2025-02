Hausbrand in Kirkel – Bewohnerin vermisst

Ein Einfamilienhaus steht in Flammen. Während der Löscharbeiten stellt sich den Einsatzkräften eine Frage: Wo ist die Frau, die in dem Gebäude lebt?

Kirkel (dpa/lrs) – In Kirkel im Saarpfalz-Kreis ist ein Einfamilienhaus in Brand geraten – die Bewohnerin wird vermisst. Sie könnte noch im Gebäude sein, wie die Polizei mitteilte. Der Aufenthaltsort der Rentnerin ist unklar. Das Haus hatte am Donnerstagabend aus bislang ungeklärten Gründen Feuer gefangen. In den späten Abendstunden war der Brand zwar unter Kontrolle gebracht, die Flammen aber noch nicht gelöscht. Die Polizei ging davon aus, dass die Löscharbeiten noch bis gegen Mitternacht dauern.