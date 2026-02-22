Ein Mann hört einen lauten Knall, dann sieht er ein Boot auf der Mosel treiben. Niemand ist an Bord. Die Feuerwehr muss eingreifen.

Bernkastel-Kues (dpa/lrs) – Ein Hausboot ist ohne Kapitän auf der Mosel umhergetrieben. Ein Zeuge habe am Samstagabend einen lauten Knall in Bernkastel-Kues (Kreis Bernkastel-Wittlich) gehört und dann das unbesetzte Boot auf dem Fluss gesehen, teilte die Polizei mit. Es muss sich von seinem Liegeplatz «wohl losgerissen» haben, hieß es.

Die Feuerwehr habe das Hausboot schließlich mit zwei Booten abgeschleppt und in einen Hafen gebracht. Die Einsatzkräfte näherten sich mit den beiden Booten von links und rechts und machten das Hausboot mit Tauen fest, wie eine Polizeisprecherin erklärte.

Zeitweise durften an dieser Stelle auf der Mosel keine Schiffe fahren. Verletzt wurde laut Polizei niemand, ebenso wurde nichts beschädigt. Es blieb zunächst unklar, wie sich das Boot von seinem Liegeplatz gelöst hatte. Die Polizei ermittelt.