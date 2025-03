Haus in Saarbrücken nach Brand unbewohnbar

Saarbrücken (dpa/lrs) – Ein Wohnhaus in Saarbrücken ist am Mittwoch in Flammen aufgegangen. Laut Polizei meldeten Nachbarn des Hauses im Stadtteil Malstatt zunächst Explosionen und später einen Brand im ersten Obergeschoss des Gebäudes. Die Einsatzkräfte stellten einen Vollbrand in der ersten Etage fest, hieß es. Zunächst gab es keine Angaben darüber, was explodiert war. Die Ermittler könnten erst am Donnerstag in das Haus, sagte ein Sprecher.

Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die dort wohnende achtköpfige Familie befand sich zum Zeitpunkt des Feuers nicht im Gebäude. Das Haus sei nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Zur Höhe des Schadens könnten aktuell noch keine Angaben gemacht werden.