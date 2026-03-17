Ein Haus steht in Vollbrand - doch allen Bewohnern gelingt es, sich selbst vor dem Feuer zu retten.

Kirkel (dpa/lrs) – Nach dem Brand eines Einfamilienhauses im Saarpfalz-Kreis sind drei Hausbewohner mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht worden. Die insgesamt vier Bewohner des Hauses in Kirkel konnten sich alle noch rechtzeitig selbst in Sicherheit bringen, nachdem das Feuer gegen Mitternacht bemerkt worden war, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Das Haus stand in Vollbrand und wurde größtenteils zerstört. Die Flammen griffen zudem auf den Dachstuhl eines benachbarten Hauses über. Die Feuerwehr war mit rund 70 Einsatzkräften vor Ort und brachte das Feuer unter Kontrolle.

Alle Nachbarn konnten nach dem Brand in ihre Häuser zurückkehren. Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar.