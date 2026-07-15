Mitten in der Nacht erschüttert eine heftige Explosion die kleine Ortschaft Rennerod. Die Außenwand eines Wohnhauses liegt in Trümmern, auch andere Gebäude werden beschädigt.

Rennerod (dpa/lrs) – Bei einer Hausexplosion im Westerwaldkreis ist ein Bewohner verletzt worden. Ein Teil des Hauses in Rennerod stürzte ein, Trümmer flogen bis auf die Straße. Auch zwei benachbarte Gebäude wurden leicht beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Der 39-jährige Bewohner trug schwere Verletzungen davon.

Die Ursache der Explosion mitten in der Nacht blieb zunächst unklar, nähere Angaben machte die Polizei nicht. Wegen des Feuerwehreinsatzes musste die Bundesstraße 54 für rund eine Stunde gesperrt werden.