Feuer in Wohnhaus
Hat Zigarette Brand einer Doppelhaushälfte verursacht?
Brand in Rheinzabern
Die Polizei ruft erneut Zeugen auf, sich zu melden. (Symbolbild)
Sebastian Gollnow. DPA

Geschätzte 400.000 Euro Schaden hat das Feuer in Rheinzabern verursacht. Ermittler haben nun die wahrscheinlichste Brandursache ausgemacht.

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Rheinzabern (dpa/lrs) – Eine außerhalb des Grundstücks weggeworfene Zigarette soll zu einem Brand einer Doppelhaushälfte in Rheinzabern geführt haben. Zu diesem Ergebnis kommen die Brandermittler nach bisherigen Untersuchungen des im Landkreis Germersheim gelegenen Brandorts, wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz mitteilte.

Der Brand hatte einen Schaden von etwa 400.000 Euro verursacht. Vermutlich hat die unsachgemäß entsorgte Zigarette laut Polizei zunächst die Vegetation in Brand gesetzt, bevor sich die Flammen auf den Garten, einen Holzschuppen und schließlich auf das Haus ausgebreitet hatten. Ausgebrochen war das Feuer am 8. September.

Die Staatsanwaltschaft Landau und die Kriminalpolizei haben inzwischen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht weiterhin Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:260918-930-706675/1

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