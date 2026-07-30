Flammen schlagen aktuell im Landkreis Birkenfeld aus dem Wald, es steigt dichter Rauch auf. Was könnte eine Rallye-Testfahrt damit zu tun haben?

Reichenbach (dpa/lrs) – Auf rund zehn Hektar Fläche wütet im Landkreis Birkenfeld aktuell ein Wald- und Wiesenbrand. Die Flammen seien noch nicht unter Kontrolle, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Aus dem betroffenen Gebiet zwischen Reichenbach und Kronweiler steige viel Rauch auf. Den Menschen in der Region wurde deshalb in einer Warnmeldung der Integrierten Leitstelle Trier empfohlen, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungen sowie Klimaanlagen abzuschalten. Autofahrer sollten das Gebiet demnach außerdem großräumig umfahren.

Auslöser wohl brennendes Auto

Das Feuer sei der Einsatzleitung zufolge von einem in Brand geratenen Auto ausgelöst worden, hieß es in einer Mitteilung der Kreisverwaltung. Von dort aus habe sich das Feuer im Gelände rasant ausgebreitet. Der Rauch ziehe in Richtung Kronweiler, Frauenberg und Idar-Oberstein.

Bei dem Wagen handelte es sich laut Polizei um ein Rallye- oder Rallye-ähnliches Auto. Bernd Alsfasser (FWG), der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Baumholder, sagte dem SWR, dass in dem Gebiet eine Testfahrt für eine Rallye angemeldet gewesen war. Es habe wahrscheinlich einen technischen Defekt gehabt und angefangen zu brennen. Am Wochenende findet in der Eifel-Mosel-Region eine Rallye statt.

Hilfe von Bundeswehr und U.S.-Streitkräften

200 Einsatzkräfte bekämpfen demnach aktuell die Flammen. Auch ein Löschhubschrauber sei vor Ort, sagte ein Sprecher der Leitstelle. Unterstützt werden die Löscharbeiten ihm zufolge von den Feuerwehren der Bundeswehr und der U.S.-Streitkräfte.