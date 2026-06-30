Worms (dpa/lrs) – Als Frühchen haben sie sich ins Leben gekämpft: Rund zehn Wochen nach ihrer Geburt haben die Vierlinge Arik, Ares, Raya und Ruby mit ihren Eltern das Klinikum Worms verlassen. «Am Anfang hatte ich große Angst, ob wir wirklich mit vier Kindern nach Hause gehen würden. Heute dürfen wir genau das tun. Dafür sind wir unendlich dankbar», sagt die Mutter Julie Nalugwa Hechler laut Mitteilung des Klinikums.

Die vier Geschwister waren am 17. April mehr als elf Wochen vor ihrem errechneten Geburtstermin mit jeweils rund einem Kilogramm Gewicht zur Welt gekommen. Besonders erfreulich war, dass alle vier Kinder selbstständig atmen konnten, teilte das Klinikum mit. Die Babys wurden rund um die Uhr betreut und versorgt. Heute wiegen sie jeweils rund drei Kilo.

Zu Hause bei Familie Hechler im Ramsen im Donnersbergkreis beginne nun ein neues Kapitel, hieß es. «Ehrlich gesagt weiß ich manchmal noch gar nicht, wie wir das alles schaffen sollen. Aber wir freuen uns riesig darauf, endlich als Familie komplett zu Hause zu sein», sagte die Mutter.