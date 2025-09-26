Seit 2003 wird in der Pfalz die nach Hans Rosenthal benannte Auszeichnung verliehen. In diesem Jahr wäre der Showmaster 100 Jahre alt geworden.

Landau/Pfalz (dpa/lrs) – Schauspielerin Uschi Glas (81) erhält für ihr soziales und humanitäres Engagement am 18. Oktober in Landau/Pfalz den Hans-Rosenthal-Ehrenpreis. Das teilten die Hans-Rosenthal-Stiftung und der Verein «Aktion Hilfe in Not» mit. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Die Laudatio werde Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) halten.

Glas sei Gründerin des Vereins «brotZeit», der sich für ein gesundes Frühstück für Kinder starkmache, teilten die Organisatoren mit. «Es geht darum, Kinder vor dem täglichen Hunger zu bewahren, ihnen durch ein reichhaltiges und ausgewogenes Frühstück vor Unterrichtsbeginn einen guten Start in den Tag zu ermöglichen und den Schülerinnen und Schülern Zeit zu schenken, ihnen zuzuhören, für sie da zu sein.» Das Preisgeld werde Glas ihrem Verein zur Verfügung stellen, hieß es.

Die Organisationen in Rheinland-Pfalz vergeben die nach Quizmaster Hans Rosenthal (1925-1987) benannte Auszeichnung seit 2003. Bisherige Preisträger waren etwa Karlheinz Böhm (2003), Franz Beckenbauer (2010) sowie Rosi Mittermaier und Christian Neureuther (2020). In der 13-köpfigen Jury sitzen unter anderem der rheinland-pfälzische Ex-Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) sowie SWR-Landesdirektorin Ulla Fiebig.