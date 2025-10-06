Die Unternehmen im Saar-Handwerk haben mehr Umsatz gemacht. Eine Gewerbegruppe weist höhere Zahlen auf.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Das saarländische Handwerk hat im ersten Halbjahr nominal mehr Umsatz gemacht. Im ersten Quartal habe das Plus im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bei 3,8 Prozent und im zweiten Quartal bei 2,6 Prozent gelegen, teilte das Statistische Amt des Saarlandes nach vorläufigen Berechnungen mit.

Beim Lebensmittelgewerbe, zu dem unter anderem Bäcker und Metzger gehören, liefen die Geschäfte im zweiten Jahresviertel laut Mitteilung insgesamt «sehr zufriedenstellend»: Das Umsatzplus lag demnach bei 9,2 Prozent. Das Kraftfahrzeuggewerbe habe 4,2 Prozent mehr umgesetzt, das Bauhauptgewerbe plus 3,2 Prozent.