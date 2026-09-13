Sperrung
Handgranate in Weinbergen in Bad Dürkheim gefunden
Kampfmittelräumdienstes Rheinland-Pfalz
Für die Beseitigung der Handgranate war der Kampfmittelräumdienst am Vormittag im Einsatz. (Symbolbild)
Andreas Arnold. DPA

Ein Spaziergänger entdeckt eine Handgranate in Weinbergen. Der Bereich um den Fundort muss zeitweise gesperrt werden.

Bad Dürkheim (dpa/lrs) – Ein Spaziergänger hat in den Weinbergen in Bad Dürkheim am Vormittag eine Handgranate entdeckt. Inzwischen habe die bereits stark korrodierte Einhandgranate durch den Kampfmittelräumdienst beseitigt werden können, teilte ein Polizeisprecher mit.

Die Granate habe vermutlich über viele Jahre im Boden gelegen. Zwar sei man nach dem Fund nicht von einer Explosion ausgegangen, dennoch habe die Handgranate fachgerecht entsorgt werden müssen. Für die Dauer des Einsatzes sei der Bereich rund um den Fundort, inklusive eines beliebten Geh- und Radwegs, weiträumig gesperrt worden. Mittlerweile konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden, so die Polizei.

© dpa-infocom, dpa:260913-930-678701/1

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