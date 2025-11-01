Ruhestörungen und Auseinandersetzungen: Eine Polizeidienststelle im Norden Rheinland-Pfalz hat in der Nacht alle Hände voll zu tun. Zeitweise reichen ihre Kapazitäten nicht.

Bad-Kreuznach (dpa/lrs) – In der Halloween-Nacht hat bei der Polizei in Bad Kreuznach zu oft das Telefon geklingelt – die Beamten konnten nicht mehr allen Anrufen sofort nachgehen. Einige Anrufer wegen Ruhestörungen hätten darauf verärgert reagiert und Unverständnis am Telefon gezeigt, teilte die Polizei mit. Der Ordnungsdienst sei nicht im Dienst gewesen, sodass sich die Beamten auch um die Ruhestörungen kümmern mussten.

Bereits am frühen Abend war es vor allem durch Jugendliche, die mit Böllern hantierten, zu Ruhestörungen gekommen, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde dabei niemand. Die Beamten zählten zudem neun Körperverletzungen in ihrem Dienstgebiet. In ihrer Mitteilung appellieren die Beamten insbesondere an Jugendlichen, «künftig rücksichtsvoller zu feiern».