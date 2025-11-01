St. Ingbert-Rohrbach (dpa/lrs) - Auf Süßigkeiten hatte er es nicht abgesehen: Ein Unbekannter hat zu Halloween eine Schmuckschatulle eines älteren Mannes entwendet. Der 78-Jährige hatte Haustür in St. Ingbert-Rohrbach (Saarpfalz-Kreis) nicht verschlossen und forderte den Unbekannten auf hineinzukommen, wie die Polizei mitteilte. Beim Eintreten soll der Mann dann «Süßes oder Saures» gesagt haben.

Der Senior, der in einem Sessel saß und eigentlich mit Kindern gerechnet hatte, sagte dem Mann, dass er sich Süßigkeiten aus einer Schüssel nehmen könne. Doch stattdessen sah sich der Mann in der Wohnung um und nahm eine Schmuckschatulle mit. Der Senior, der mit einem Rollator unterwegs war, versuchte, den Dieb noch am Arm festzuhalten - ohne Erfolg. In der Schatulle soll Schmuck im Wert von rund 250 bis 300 Euro gewesen sein.