Sein Freund will noch ein Bier und ist aggressiv, gerät in ein Gerangel. Da setzt ein junger Mann Pfefferspray ein - und verletzt acht Menschen.

Cochem (dpa/lrs) – Bei einer Karnevalsfeier in einer Halle in Cochem (Landkreis Cochem-Zell) sind acht Menschen durch Pfefferspray verletzt worden. Ein 24-Jähriger habe das Pfefferspray ungezielt gegen eine vor der Halle rangelnde Menschengruppe und Unbeteiligte eingesetzt, teilte die Polizei mit.

Sein 22 Jahre alter Freund sei zuvor der Halle verwiesen worden, als die Feier am späten Abend des Rosenmontags fast beendet war. Er habe kein Bier mehr bekommen und sich aggressiv verhalten. Dann sei er vor der Halle mit der Gruppe in das Gerangel geraten. Laut der Mitteilung wurde er dabei leicht verletzt. Der 24-Jährige bemerkte demnach das Gerangel und setzte das Pfefferspray ein.

Sein Freund habe außerdem wegen seines aggressiven Verhaltens für eine kurze Zeit in Polizeigewahrsam genommen werden müssen, dabei Widerstand geleistet und einen Beamten leicht an der Hand verletzt. Beiden Männern sei eine Blutprobe entnommen und Strafverfahren gegen sie eingeleitet worden.