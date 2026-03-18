Wer wissen will, wie viele Passagiere und wie viele Tonnen Fracht an einem bestimmten deutschen Airport abgewickelt wurden, schaut in die Statistik des Verbands ADV. Doch wer dort aktuell nach dem Hahn sucht, findet nichts.
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Der Flughafen Hahn ist nicht mehr Mitglied des Flughafenverbands Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV). Dies bestätigte der Hunsrück-Airport auf Anfrage unserer Zeitung. Bereits seit Jahresbeginn waren entgegen der Gewohnheit keine aktuellen Fracht- und Passagierzahlen des Hunsrück-Airports mehr in der offiziellen Verbandsstatistik gelistet.