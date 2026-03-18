Hunsrück-Airport auf Sonderweg
Hahn tritt sich aus wichtigem Flughafenverband aus
Der Flughafen Hahn tritt aus wichtigem Flughafenverband ADV aus.
Wer wissen will, wie viele Passagiere und wie viele Tonnen Fracht an einem bestimmten deutschen Airport abgewickelt wurden, schaut in die Statistik des Verbands ADV. Doch wer dort aktuell nach dem Hahn sucht, findet nichts. Der Airport ist aus dem Verband ausgetreten.
Thomas Frey. picture alliance/dpa

Wer wissen will, wie viele Passagiere und wie viele Tonnen Fracht an einem bestimmten deutschen Airport abgewickelt wurden, schaut in die Statistik des Verbands ADV. Doch wer dort aktuell nach dem Hahn sucht, findet nichts.

Lesezeit 3 Minuten
Der Flughafen Hahn ist nicht mehr Mitglied des Flughafenverbands Arbeits­ge­mein­schaft Deutscher Ver­kehrs­flug­hä­fen (ADV). Dies bestätigte der Hunsrück-Airport auf Anfrage unserer Zeitung. Bereits seit Jahresbeginn waren entgegen der Gewohnheit keine aktuellen Fracht- und Passagierzahlen des Hunsrück-Airports mehr in der offiziellen Verbandsstatistik gelistet.

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