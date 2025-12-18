Hacker erbeuten fünfstellige Summe von Finanz-Mitarbeiter

Unbekannte Täter greifen auf den Computer eines Finanz-Mitarbeiters zu und leiten einen hohen Betrag ins Ausland. Die Polizei ermittelt und gibt Online-Sicherheitstipps.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Betrüger sollen sich Zugriff auf den Computer eines 49-Jährigen aus Kaiserslautern verschafft haben, der für ein Finanzdienstleistungsunternehmen arbeitet. Wie das Polizeipräsidium Westpfalz berichtete, überwiesen die Hacker einen insgesamt fünfstelligen Betrag an verschiedene Empfänger im Ausland, bevor der 49-Jährige den Betrug bemerkte. Die mutmaßlichen Täter hätten sich auf noch nicht geklärte Weise Zugriff auf das Banking-Programm verschafft, das er für seine Tätigkeit für ein Finanzdienstleistungsunternehmen nutze.

Nun hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und versucht, die digitalen Spuren zu verfolgen. Tipps zum Schutz vor Gefahren gibt die Polizei im Internet auf der Seite www.polizei-beratung.de.