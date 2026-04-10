Nach dem Großbrand in einem Weingut werden Brandrückstände geprüft. Anwohner sollen Außenflächen nur feucht reinigen und den Brandbereich meiden.

Wörrstadt (dpa/lrs) – Nach dem Großbrand in einem Weingut im Landkreis Alzey-Worms hat die Verbandsgemeinde Wörrstadt einen Gutachter für die Analyse der Brandrückstände beauftragt. Dabei handele es sich um eine vorsorgliche Maßnahme, teilte die Verbandsgemeindeverwaltung mit.

Den Anwohnerinnen und Anwohnern aus der näheren Umgebung des Brandobjekts werde empfohlen, Außenflächen nur feucht zu reinigen bis die Ergebnisse der Analyse vorliegen. «Trockenes Kehren oder Staubsaugen im Freien in diesem Bereich soll bis auf Weiteres vermieden werden», hieß es. Der Brandbereich solle zudem nicht betreten werden.

Polizei: Mindestens 500.000 Euro Schaden

Das Feuer war Dienstagmorgen ausgebrochen. Zunächst habe eine Lagerhalle in Wörrstadt gebrannt, in der zwei Fahrzeuge standen. Die Flammen griffen demnach auf drei benachbarte Gebäude über. Ein weiteres Übergreifen auf Wohngebäude in der Nähe habe von den Einsatzkräften verhindert werden können. Es entstand ein Schaden von mindestens 500.000 Euro, schätzt die Polizei.

Am frühen Dienstagnachmittag war das Feuer den Angaben zufolge unter Kontrolle gebracht worden. Die Nachlöscharbeiten dauerten demnach bis in die Nacht an. Bei dem Einsatz sei niemand verletzt worden, hieß es. Durch das Feuer war es zu massiver Rauchentwicklung gekommen. Eine Gefahr für Anwohner bestand laut der Verbandsgemeinde nicht.