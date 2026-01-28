Die 48. Ausgabe des Festivals ist bereits terminiert: Vom 25. bis 31. Januar 2027 werden junge Filmkünstler erneut im Saarland gefeiert.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die 47. Ausgabe des Filmfestivals Max Ophüls Preis hat den Veranstaltern zufolge 36.168 Besuche verzeichnet. Es seien gut 29.000 Kino-Tickets ausgegeben worden, die durchschnittliche Auslastung habe bei 73,3 Prozent gelegen, teilten die Organisatoren im Saarland mit.

Der Rückgang gegenüber 2025 (40.516 Besuche und 33.337 Tickets) habe vor allem strukturelle Gründe. So sei das Programm auf 203 Vorstellungen (2025: 234) gestrafft worden, wodurch weniger Sitzplätze zur Verfügung gestanden hätten.

Das Festival war am vergangenen Samstag mit der Verleihung der Preise in Saarbrücken zu Ende gegangen. Es gilt als das wichtigste Filmfestival für deutschsprachige Talente aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die 48. Ausgabe findet den Veranstaltern zufolge vom 25. bis 31. Januar 2027 statt.