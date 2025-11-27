Gummistiefel verklemmt sich unter Bremspedal – Unfall

Vallendar (dpa/lrs) – Wegen seines unter dem Bremspedal verklemmten Gummistiefels hat ein Autofahrer in Vallendar die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Auto sei an einer Kreuzung der abschüssigen Straße über eine rote Ampel gefahren und schließlich gegen eine Mauer geprallt, teilte die Polizei in Koblenz mit. Dabei hätten zwei Autofahrer mit einer Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindert, ein Fußgänger sei zur Seite gesprungen. Der 75 Jahre alte Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen.

