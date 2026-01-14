An den Häfen in Rheinland-Pfalz ist der Güterumschlag auf den niedrigsten Stand seit zehn Jahren gefallen. Besonders stark betroffen: der Versand.

Bad Ems (dpa/lrs) – An den rheinland-pfälzischen Häfen sind in den ersten drei Quartalen 2025 so wenige Güter umgeschlagen worden wie seit zehn Jahren nicht mehr. Rund 13,6 Millionen Güter seien das gewesen und damit rund fünf Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, teilte das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz in Bad Ems mit.

«Der Rückgang im Frachtumschlag betraf zum überwiegenden Teil den Güterversand», schrieben die Statistiker. Der Güterempfang ging demnach lediglich um 1,7 Prozent auf rund 8,1 Millionen Tonnen, der Versand aber um 9,3 Prozent auf 5,6 Millionen Tonnen zurück.

Leicht im Plus war die Umschlagmenge der chemischen Erzeugnisse, die um 2,2 Prozent auf 3,3 Millionen Tonnen stieg, hieß es. «Den größten relativen Zuwachs in der Umschlagmenge gab es in der Abteilung „Fahrzeuge“ mit 13,5 Prozent auf 236.000 Tonnen», schrieb das Landesamt. Die Umschlagsmenge in der Abteilung Maschinen und Ausrüstungen, Haushaltsgeräte, etc. sank dagegen um 75,1 Prozent auf rund 46.000 Tonnen.