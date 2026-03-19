Crash auf dem Rhein: Ein Güterschiff rammt den Fähranleger bei Boppard – und der Fährverkehr steht vorübergehend still. Das Güterschiff darf erst mal weiterfahren.

Boppard (dpa/lrs) – Ein mit rund 1.750 Litern Biodiesel beladenes Güterschiff ist auf dem Rhein bei Boppard im Rhein-Hunsrück-Kreis mit einem Fähranleger zusammengestoßen. Bei dem Unfall am Donnerstagmorgen sei ein etwa fünf Zentimeter großer Riss oberhalb der Wasserlinie entstanden, teilte die Wasserschutzpolizei mit. Das eingetretene Wasser sei mit bordeigenen Mitteln wieder abgepumpt worden.

Das Schiff dürfe seine Reise nach Straßburg fortsetzen, anschließend gelte ein Weiterfahrverbot bis zur Schadensbehebung. Am Fähranleger sei ein Sachschaden entstanden, der Fährverkehr sei vorübergehend eingestellt worden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.