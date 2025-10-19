Auf einer Burg den Vampiren entkommen oder durch düstere Kellergewölbe irren: Wer Gänsehaut liebt, wird in Rheinland-Pfalz zu Halloween fündig. Wo es besonders schön schaurig wird.

Mainz (dpa/lrs) – Warmes Licht aus geschnitzten Kürbissen, Hexen und Geister auf den Straßen: Bald ist Halloween – und in Rheinland-Pfalz kommt schon jetzt vielerorts Gruselstimmung auf. So werden etwa Wanderungen ebenso schaurig in Szene gesetzt wie Freizeitparks oder Burgen. Dabei scheint das Fest immer beliebter zu werden: «Wir haben durchaus den Eindruck, dass Halloween in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt mehr als Thema für Events und Angebote im Tourismus aufgegriffen wird», sagte Anja Wendling von der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH.

Wer Spaß am Gruseln hat oder sich einfach nur gerne verkleidet, kann sich also ein volles Programm zusammenstellen. Angebote gibt es sowohl für Kinder als auch für Ältere. Hier ein paar Beispiele, wo es sich in Rheinland-Pfalz so richtig schön gruseln lässt:

Gänsehaut im Freizeitpark

Extra viel gekreischt werden dürfte in den kommenden Wochen in den rheinland-pfälzischen Freizeitparks – und zwar nicht nur auf den Achterbahnen. Das Plopsaland Deutschland (ehemals Holiday Park) in Haßloch (Landkreis Bad Dürkheim) zum Beispiel hat bis Halloween an bestimmten Tagen länger geöffnet und bietet schaurige Attraktionen für Horror-Fans. Im Eifelpark Gondorf in der Nähe von Bitburg gelten teils ebenfalls längere Öffnungszeiten: Neben den üblichen Attraktionen gibt es dort unter anderem Feuershows und gruselige Labyrinthe.

Im Tolli-Park in Mayen ist dagegen speziell am 31. Oktober ein Halloween-Programm mit mystischen Wesen, Kürbissuche und Kostümwettbewerb geplant. Am selben Tag wird es auch im Fun Forest Abenteuerpark in Kandel (Landkreis Germersheim) unheimlich: Der Hochseilgarten bietet zu Halloween ein Nachtklettern an, bei dem der Wald in der Dunkelheit passend dekoriert und beleuchtet wird.

Untote Gäste und schaurige Sagen

Wenn es irgendwo spukt, dann wohl in alten Burgmauern. Passend dazu gibt es auch in einigen Burgen Events rund um Halloween. Die Ehrenburg in Brodenbach (Landkreis Mayen-Koblenz) zum Beispiel wird am Wochenende direkt nach Halloween von Vampiren heimgesucht, die sich laut der Website der Burg in «Totenkopfweitwurf» und «Weihwassertransport» üben.

Erst recht schaurig wird es unter der Erde: In Ingelheim (Landkreis Mainz-Bingen) führt eine Halloween-Tour bei Kerzenschein durch den Winzerkeller. Dazu gibt es Sagen und Anekdoten zum Gruseln. Durch steinerne Gewölbe führt auch das Kellerlabyrinth im rheinaufwärts gelegenen Oppenheim, wo Gespenster, Sarkophage und Hexen auf Umherirrende warten.

In Bendorf bei Koblenz können Familien an Halloween dagegen ihre Taschenlampen anknipsen und das Industriedenkmal Sayner Hütte erkunden. In der leeren Gießhalle mit ihren metallenen Säulen und Streben seien auf einmal Maschinen und die Stimmen der Arbeiter aus der Vergangenheit zu hören.

Gruseln im Freien

Auch in der Natur kann es ganz schön mystisch werden. Im Westerwald wird zum Beispiel eine Halloween-Wanderung rund um den Druidenstein angeboten. In Manderscheid (Landkreis Bernkastel-Wittlich) ziehen Kinder und Erwachsene am 31. Oktober dagegen mit Fackeln los. Nach der Wanderung versammeln sie sich zu einem Halloweenfeuer im Hof der Niederburg.

Wer sich traut, kann außerdem bei Nacht ein Maislabyrinth erkunden gehen. In Raumbach im Landkreis Bad Kreuznach zum Beispiel hat das Labyrinth an Halloween bis Mitternacht geöffnet. Mutige Gruselfans können dort also versuchen, sich nur vom Lichtkegel der Taschenlampe den Weg weisen zu lassen.