Mehrere Menschen greifen einen 24-Jährigen an und verwunden ihn. Hängt die Tat mit einer anderen Körperverletzung zusammen?

Landau (dpa/lrs) – Mit einem Messer soll eine Gruppe einen 24-Jährigen in der Pfalz verletzt haben. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei hätten wegen des Vorfalls am Sonntagabend in Landau Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen, teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit. Die Gruppe habe den Mann attackiert und erst von ihm abgelassen, als alarmierte Polizeikräfte eingetroffen seien, hieß es.

Der 24-Jährige wurde demnach in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe derzeit nicht. Kurz vor dem Zwischenfall sei ein 71 Jahre alter Mann in der gleichen Straße angegriffen und verletzt worden. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten bestehe, sei Teil der Ermittlungen.