Für die Achse eines Konzeptfahrzeugs von Mercedes-Benz Trucks kommt grüner Stahl des saarländischen Unternehmens Saarstahl zum Einsatz. Was das für nachhaltige Nutzfahrzeuge bedeutet.

Völklingen (dpa/lrs) – Saarstahl liefert grünen Stahl für das batterieelektrische Abfallsammelfahrzeug von Mercedes-Benz Trucks. Dabei handelt es sich um ein Vorprodukt für die Achse eines Konzeptfahrzeugs, wie das Unternehmen in Völklingen mitteilte. Mercedes-Benz Trucks entwickelt gemeinsam mit 32 Partnern einen teils aus Recyclingmaterialien gefertigten Elektro-Abfallsammler.

«Wir freuen uns, Teil dieses zukunftsweisenden Projektes zu sein», teilte Saarstahl-Vertriebsvorstand Daniël Nicolaas van der Hout mit. Die Projektpartner wollen nach Unternehmensangaben den Weg für eine Serienproduktion und geschlossene Materialkreisläufe ebnen.

Produziert wurde der Stahl im Elektrostahlwerk Saarstahl Ascoval in Frankreich. Die Weiterverarbeitung zu Stabstahl erfolgte anschließend in Völklingen. Nach Unternehmensangaben kam bei der Herstellung Schrott zum Einsatz. Als «grün» wird eine klimafreundlichere Stahlproduktion bezeichnet.